О том, что органы нашего тела нуждаются в защите от вредного воздействия, большинство людей задумываются лишь тогда, когда исправить положение становится крайне проблематично. Но зачем создавать себе дополнительные сложности, когда существуют простые и доступные способы сохранить здоровье одного из самых важных органов в человеческом теле — печени. Как это сделать за пять простых шагов — читайте в материале "Рамблера".

Проблемы с функционированием печени знакомы практически каждому взрослому человеку. Особенно, часто сталкиваются с этим недугом жители больших городов из-за плохой экологии и высокого уровня стресса. Как правило, это сопровождается частыми приемами алкоголя, курением, неправильным питанием.

Стоит отметить, что печень — орган самовосстанавливающийся. Она сама отвечает за собственную очистку, но есть несколько правил, которые помогут вашему организму и печени в частности всегда оставаться здоровой.

Наладьте диету

Вы — то, что вы едите. Крайне важно соблюдать принципы здорового питания. Исключите из рациона полуфабрикаты, а также жареную пищу, отдавая предпочтение отварным блюдам или пище на пару.

Кстати, в луке и чесноке содержится сера, необходимая для стимуляции работы печени, так что их также необходимо включить в рацион.

Удостоверьтесь, что организму хватает полезных веществ

Сделать это можно, сдав анализы. Для отлаженной работы печени необходим достаточный уровень магния, калия, кальция, меди, натрия, железа и цинка в организме. Также на работу этого органа влияют селен и марганец.

Для того, чтобы переработать жиры, печень вырабатывает желчь. Нужно употреблять в пищу здоровые жиры, которые содержатся в рыбе, миндале, семенах тыквы, оливках, авокадо.

Следите за уровнем гидратации

Пейте больше простой воды. А чтобы помочь организму очиститься, можно добавить несколько капель лимонного сока. Также будут полезны травяные чаи без кофеина.

Прекратите нагружать печень

Печень работает за троих в момент, когда ее хозяин настроен "снять стресс" и упростить себе жить приемом обезболивающих препаратов или алкоголем.

Не только разовая доза, но и периодичность имеет значение. Печени могут навредить и малые дозы, если яд поступает в организм регулярно. Поэтому ограничьте прием обезболивающих препаратов и по возможности исключите алкоголь.

Делайте массаж и прислушивайтесь к себе

Обращайте внимание на свое самочувствие. Например, постоянные спазмы в брюшной полости могут сигнализировать о том, что печень не работает в полную силу и в ней накопились токсины. Но это не единственный признак их накопления в печени.

Простой массаж печени также может улучить работу этого органа. Время от времени массируйте область ниже правого подреберья, именно там находится печень и желчный пузырь.