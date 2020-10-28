Ученые Университета Сент-Луиса выяснили, что популярная кетогенная диета с высоким содержанием жиров может спасти человека от сердечной недостаточности, вызванной такими болезнями, как диабет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Исследователи показали, что при сердечной недостаточности происходит снижение активности митохондриального переносчика пирувата (MPC), состоящего из двух элементов — MPC1 и MPC2. При этом мутации, внедренные в ген MPC2 мыши, способствовали постепенному развитию сердечной дилатации (увеличение камер сердца) и сократительной дисфункции; при этом нарушения полностью исчезали при приеме кетогенных препаратов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

Трехнедельная диета с высоким содержанием жира и достаточным количеством углеводов способствовала оптимальному синтезу кетоновых тел в организме, что улучшало сердечную недостаточность. В то же время употребление препаратов, содержащих кетоновые тела, обеспечило лишь незначительные улучшения сердца у мышей с мутациями. Жесткое 24-часовое голодание также оказалось полезным для ремоделирования сердца.