Названы пять условий, определяющих ЗОЖ

Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни… в него вошло пять условий: первое — не курить… второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду… Третья — час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час",
— сказала Драпкина в ходе форума "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов — не менее 400 граммов в сутки, а пятым — не злоупотребление алкоголем.