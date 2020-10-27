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Названы пять условий для определения здорового образа жизни 

РИА Новости 1 час назад
Названы пять условий, определяющих ЗОЖ
Фото: РИА Новости
Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни… в него вошло пять условий: первое — не курить… второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду… Третья — час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час",

— сказала Драпкина в ходе форума "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов — не менее 400 граммов в сутки, а пятым — не злоупотребление алкоголем.
Драпкина добавила, что в национальном проекте "Демография" этой формой пользуется Росстат. Так, по данным на 2019 год, только 12% населения России привержены ЗОЖ: от 0,04% на Чукотке до 48,8% в Ингушетии.
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ЗОЖ , Минздрав РФ , Росстат , РИА Новости
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