Названы пять условий, определяющих ЗОЖ

"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни… в него вошло пять условий: первое — не курить… второе — не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду… Третья — час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час",