Откуда берется и как проявляется боязнь сна 

Из-за напряженного умственного труда или продолжительного стресса у человека может не только нарушиться сон, но и сформироваться стойкая боязнь сна. "Рамблер" выяснил, откуда она берется.

Удивительно, но при постоянных неудачных попытках заснуть человек испытывает дополнительный стресс, который отгоняет сон. Поэтому развивается рефлекс "постель=бессонница", который дает о себе знать, как только человек оказывается в кровати. Если ложась в кровать уставшим, ваш сон куда-то убегает, скорее всего боязнь сна уже вошла в вашу жизнь.

Первое, что необходимо понять для себя: если вам хочется наладить режим, то бесмысленное лежание и счет воображаемых овец не помогут. Время, проведенное в кровати, должно ассоцироваться у вас исключительно с отдыхом в виде сна.

В норме здоровый человек начинает дремать через 15 минут после того как он лег в постель, через полчаса человек должен отойти ко сну. Если сбои случаются изредко, то волноваться не стоит. Но если вы постоянно не высыпаетесь и чувствуете себя вяло, пора исправить ситуацию.

Начинать надо не с раннего укладывания, а с раннего пробуждения. Для начала необходимо задать себе жесткий график пребывания в постели, например, вставать всегда в 7 утра. При этом вставать надо даже если вы не спали всю ночь. Постепенно вы начнете лучше засыпать вечером.

При формировании графика сна важно не употреблять снотворные, примерно через две недели ваш организм привыкнет.