Как правильно спать, чтобы не болели спина и шея 

Очень часто люди сталкиваются с болью в спине, шее и голове из-за того, что их позвонки находятся в неправильном положении. Чаще всего это происходит во время сна, так как люди привыкли спать в определенной позе, которая вредит суставам. "Рамблер" узнал, в каком положении нужно ложиться на кровать.

Ученые утверждают, что самая правильная поза для сна — на спине. Так тело максимально расслабляется, а позвоночник находится в естественном состоянии. Кроме того, это полезно для лица — оно меньше отекает и от сна на спине реже появляются морщины. Однако не все могут засыпать в таком положении, а для некоторых оно будет и вовсе опасно. На спине нельзя спать людям с астмой и синдромом ночного апноэ.

Врачи рекомендуют позу сна "на боку". В ней тоже есть свои нюансы. Она не настолько расслабляет мышцы, как поза "на спине", но все равно считается оптимальной. В этом положении стоит подкладывать подушку или валик под колени или бедра, чтобы уменьшилось напряжение и боль.

При этом, медики советуют выбирать низкую подушку в любом положении сна. На высокой мышцы шеи находятся в напряжениям, из-за чего с утра они начинают болеть.