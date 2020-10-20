Названа разрушающая кости привычка 

Доктор медицинских наук Ольга Лесняк предупредила о связи курения с развитием остеопороза — заболевания, при котором уменьшается костная масса и повышается риск переломов.

"Половина мужчин курят. В некоторых регионах курит каждая четвертая женщина, особенно среди молодых. Это ужасная привычка для состояния костной ткани. Она разрушает кости и у мужчин, и у женщин",

Врач также напомнила, что риск развития остеопороза увеличивается после пятидесяти лет.

"Каждая третья женщина, каждый пятый мужчина, начиная с 50 лет, до конца своей жизни хотя бы один раз сломает кость из-за остеопороза",

— отметила она.

Лучшим средством профилактики заболевания Лесняк назвала витамин D. Она подчеркнула, что россияне испытывают дефицит этого вещества, особенно в зимний период.