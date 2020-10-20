Назван правильный способ стирки тканевых масок 

Около 85% людей, которые носят тканевые маски, стирают их неправильно, а 15% не очищают вовсе. Чем чревато такое поведение, и как нужно обрабатывать средства защиты, эксперты рассказали Daily Mail. Об этом пишет Life.

Как говорится в отчете Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, пока существует мало доказательств того, насколько эффективно стирка справляется с коронавирусом.

В то же время специалисты рекомендуют обрабатывать тканевые маски именно так. Стирать их нужно не раз в день, а после каждого применения.

Необязательно каждый раз стирать маску в машинке, достаточно ручной стирки, возможно, с использованием средства для мытья посуды. Таких средств должно быть минимум два, использовать их нужно по очереди, говорит преподаватель молекулярной микробиологии в Университете Плимута доктор Тина Джоши.

Большинство чистящих средств работают и при достаточно низких температурах. Их ферменты разрушают защитную оболочку вируса, действуя как 70% спиртовые антисептики. Благодаря ручной стирке и низким температурам маска прослужит дольше.

Если средство используется на протяжении всего дня, можно распылять на его внешнюю сторону дезинфицирующий раствор.

По словам доктора Джоши, тканевые маски уступают одноразовым, так как в последних используется несколько слоев, внешний из которых покрыт специальным химическим составом. Такие маски нельзя использовать несколько раз и уж тем более стирать. В крайнем случае можно распылять на них спирт.