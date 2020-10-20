Мясников объяснил, какие привычки подрывают иммунитет

«Сейчас мы пойдем от обратного. Не "как укрепить иммунитет", а "как перестать его гнобить, нагружать"», — сказал Мясников. Врач уточнил, что «хороший иммунитет» может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни.

Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.

Филатов добавил, что важную роль может также сыграть переохлаждение. Медик отметил, что каждый человек обладает разным иммунным статусом, поэтому для восстановления организма могут понадобиться разные меры: «Одному нужно всего лишь аскорбиночки попить, для того чтобы восстановить иммунитет, а другому нужно очень серьезно восстанавливать иммунитет». Специалисты также подчеркнули, что укрепить систему защиты организма помогает вакцинация.