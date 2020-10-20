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Доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Мясников объяснил, какие привычки подрывают иммунитет
Фото: Россия 1 / YouTube
Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы укрепить иммунитет. Об этом он побеседовал с членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором, доктором медицинских наук Николаем Филатовым в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск опубликован на YouTube.
«Сейчас мы пойдем от обратного. Не "как укрепить иммунитет", а "как перестать его гнобить, нагружать"», — сказал Мясников. Врач уточнил, что «хороший иммунитет» может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни.
Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.
Филатов добавил, что важную роль может также сыграть переохлаждение. Медик отметил, что каждый человек обладает разным иммунным статусом, поэтому для восстановления организма могут понадобиться разные меры: «Одному нужно всего лишь аскорбиночки попить, для того чтобы восстановить иммунитет, а другому нужно очень серьезно восстанавливать иммунитет». Специалисты также подчеркнули, что укрепить систему защиты организма помогает вакцинация.
Ранее Мясников ответил на призыв лидера партии ЛДПРВладимира Жириновского запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. Он назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах страны.
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Комментарии
ЗОЖ , Николай Филатов , Александр Мясников , РАН
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