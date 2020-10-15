Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минздраве оценили влияние алкоголя на мужчин 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Минздраве оценили влияние алкоголя на мужчин
Фото: Lenta.ru
Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил влияние потребления алкоголя на мужское население страны. По его словам. оно колоссальное. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС в четверг, 15 октября.

«Влияние алкоголя — нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», — сказал министр.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал средний возраст россиян с алкоголизмом. Пик употребления алкоголя, по его мнению, приходится на возраст от 30 до 50 лет. Он также отметил, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран.
Видео дня. Как понять, что у вас начался варикоз
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей
ЗОЖ , Новости , Михаил Мурашко , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Российский союз промышленников и предпринимателей , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказан способ уберечься от коронавируса
Доказан способ уберечься от коронавируса
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
00:57
Подтвержден длительный иммунитет после COVID-19
Коронавирус
Как понять, что у вас начался варикоз
06:06
Как понять, что у вас начался варикоз
Болезни и лекарства
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение