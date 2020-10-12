Почему у мужчин с возрастом растет живот 

У большинства мужчин с возрастом начинает расти живот. Даже если в молодости мужчина был стройным, а друзья подшучивали над его чрезмерной худобой, то после 30-ти жировые отложения все равно дадут о себе знать. Но так ли это? "Рамблер" выяснил, что влияет на рост живота у мужчин.

На самом деле, увеличение живота не связано с генетической предрасположенностью. Жировые отложения в области талии — это исключительно результат неправильного образа жизни, и только в редких случаях особенность организма. Если вместо занятий спортом или пеших прогулок, мужчина предпочитает перемещаться по городу на машине, а дома — смотреть телевизор, то мышцы постепенно начнут утрачивать тонус.

С возрастом обмен вещест замедляется, поэтому лишний вес становится очевиден, когда человеку исполняется 30 или 40 лет. Так что исключительно переедание и неправильные пищевые привычки приводят к "подарку" в виде живота.

Безусловно, помимо внешнего вида, лишний вес представляет опасность для всего организма. Жировые отложения в области талии давят на диафрагму, из-за чего сердечная мышца перестает получать достаточное количество кислорода. Это повышает риск развития болезней сердца. Большой живот представляет собой большую нагрузку для позвоночника и суставов конечностей.

Также лишний вес снижает уровень тестостерона. Фигура мужчины постепенно начинает напоминать женскую: появляется талия, увеличиваются молочные железы, темб голоса становится выше, а либидо падает. Падение тестостерона может привести к ранней импотенции.

Поэтому первое, что необходимо сделать мужчине, у которого наметился живот — изменить список продуктов в пользу здоровой пищи. Это может быть рыба, курица, овощи и фрукты. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, необходимо употреблять меньше хлеба и алкогольной продукции, меньше соли, которая задерживает воду в организме. И, конечно же, добавить в жизнь немного спорта.