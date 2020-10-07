Как хранить зубную щетку, чтобы не испортить здоровье

Обычно мы храним зубные щетки в стаканчиках в ванной комнате. Оказывается, этот способ может навредить не только вашему организму, но и организму вашей семьи. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

К сожалению, большинству из нас ни родители, ни стоматологи не рассказывают о том, как безопасно хранить зубные щетки. В основном, мы руководствуемся эстетикой: выбираем красивый цвет стакана, который подойдет под цвет раковины, потом выбираем щетку, но ванная комната — далеко не самое лучшее место для их хранения.

Дело в том, что в ванне всегда тепло и влажно, поэтому на щетках могут скапливаться болезнетворные бактерии. Конечно, в идеале хранить щетки в сухом шкафу другой комнаты, но вряд ли кто-то будет этим заниматься. Поэтому постараемся минимизировать вред на месте.

Во-первых, следите за тем, чтобы раковина и стаканчик для щеток были сухими, а после душа всегда проветривайте ванную комнату. После чистки зубов стряхивайте щетку, чтобы избавиться от воды. Ее также можно просушить специальным полотенцем.

Важно знать, что бактерии "путешествуют" от одной щетки к другой, если в стакане находятся принадлежности для всей семьи. В таком случае необходимо использовать специальные разделители, которые огородят щетки друг от друга или разные стаканы. Особенно важно отделить детские щетки от взрослых.

В квартирах с совмещенным санузлом самая худшая среда для хранения щеток. "Туалетные" бактерии поднимаются в воздух на расстояние до 2-х метров. И, соответственно, оседают на лезвиях бритв, полотенцах и, конечно же, щетинках зубных щеток. Поэтому перед смывом необходимо закрывать крышку унитаза. Как вы можете догадаться, открытая крышка может привести к заражению кишечной палочкой.

Если вы находитесь в путешествии, то в футляр также необходимо складывать исключительно сухую щетку (футляр тоже должен быть сухим). Это же правило касается накладных колпачков, которые закрывают только поверхность щетинок.