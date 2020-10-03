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Чем опасен дневной сон 

Kdpconsulting.ru и ещё 1 5 часов назад
Чем опасен дневной сон
Фото: Kdpconsulting.ru
Принято считать, что дневной сон — полезное занятие. Силы восстанавливает, да и что может случиться, если вздремнуть часок-другой после обеда? А то и не часок, а все два-три. Однако последние исследования показывают, что привычка продолжительных возлежаний в дневное время может стать для человека губительной.
Новейшими исследованиями на тему поделились китайские ученые. Доктор Чже Пань из Медицинского университета Гуанчжоу утверждает, что распространенное мнение по поводу дневного сна, якобы улучшающего работоспособность и противодействующего ночному недосыпу, — ошибочно. Все предыдущие исследования на тему связи сна и сердечно-сосудистых заболеваний полны противоречий и не учитывали такие нюансы, как продолжительность ночного сна.
В новом исследовании китайцы учли все возможные факторы, а участие в нем приняли более 300 тысяч человек. Из них 39% спали днем. Результаты оказались любопытными: те испытуемые из контрольной группы, что практиковали дневной сон более часа, были больше подвержены риску как сердечно сосудистых заболеваний — 34%, так и преждевременной смерти от других причин — 30%. Причем касалось это людей, которые нормально спали ночью, и чья суммарная продолжительность сна превышала 6 часов в сутки.
Хуже всего дневной сон сказывался на женщинах и людях пожилого возраста. Точные причины такого влияния пока неизвестны, ученые предполагают, что дело в кровяном давлении, низкой физической активности спящих днем, воспалениях и развитии диабета. Что интересно, дневной сон продолжительностью менее часа, наоборот, положительно сказывался на здоровье. Поэтому вывод простой — спать днем можно, но лучше ограничить время такого сна в 45 минут.
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