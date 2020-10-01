Часто мы недооцениваем важность почек, а ведь они выполняют в организме множество функций, в том числе, защищающих от возможных заболеваний. Некоторые порой кажущиеся безобидными привычки делают почки уязвимыми, нарушая работу органа, что впоследствии может привести к проблемам со здоровьем. От каких привычек необходимо отказаться, чтобы сохранить почки здоровыми, рассказывает “Рамблер”.

Недосыпать

Процесс обновления тканей почек происходит именно в ночное время. Если вы пренебрегаете полноценным сном, обновление не будет полным, а это может привести к нарушению в работе почек.

Вести малоподвижный образ жизни

При сидячей работе и вцелом пассивном образе жизни в почках могут образоваться застои. Чтобы избежать этого, необходимо периодически хотя бы делать легкую разминку.

Употреблять много белка

Переизбыток белка в организме увеличивает нагрузку на почки, поскольку он не накапливается в организме, а продукты его распада приходится выводить почкам. Если белка слишком много, орган просто не справляется со своей работой, что приводит к образованию камней.

Пить много кофе