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Зачем принимать овсяную ванну 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Зачем принимать овсяную ванну
Фото: depositphotos.com
Врач-дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, при каких заболеваниях полезно принимать овсяную ванну и как ее сделать. Она дала рекомендации в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" делится советами специалиста.
По словам дерматолога, ванна с овсянкой помогает при различных кожных патологиях, которые сопровождаются сухостью и зудом.

"Самые частые причины назначения: атопический дерматит, псориаз, крапивница, ветряная оспа, солнечные ожоги", — написала врач.

Она рассказала, что лучше всего подойдет коллоидная овсянка. Это крупа, которую перемололи до состояния муки. Измельчать овес начали только в 1945 году. Однако о лечебных свойствах крупы известно уже очень давно.
Если в доступе нет коллоидной овсянки, можно сделать ее самостоятельно. Для этого надо качественно измельчить хлопья в однородную пыль. Можно использовать блендер или кофемолку.

"Добавьте порошок в теплую (не горячую) воду в ванне. Точных пропорций нет. Принимайте ванну 10-15 минут", — посоветовала Анастасия Елистратова.

После купания в овсянке необходимо сразу нанести на кожу увлажняющий крем, если заболевание провоцирует сухость.
Кроме того, дерматолог предупредила, что из-за овсянки ванна становится очень скользкой, поэтому нужно принимать ее очень осторожно.
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