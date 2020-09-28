3 признака накопления токсинов в печени 

Печень ежедневно очищает наш организм от ненужных веществ, но иногда по некоторым причинам не справляется со своей функцией. В ней накапливаются шлаки и токсины, наличие которых угрожает хорошему самочувствию и здоровью. Организм начинает подавать сигналы о том, что пора помочь печени избавиться от «грязи», но, к сожалению, мы не всегда на них реагируем. О том, какие сигналы не следует оставлять без внимания, рассказывает «Рамблер».

Изжога

Как правило, изжога является следствием неправильного питания или реакцией на некоторые вещества, которые содержатся в пище. Но в некоторых случаях указывает на то, что в организме скопилось слишком много токсинов, а значит, пора помочь печени от них избавиться.

Диарея

Если диарея возникает без каких либо причин (например, отравление), это может быть вызвано сбоями в работе печени и желчного пузыря. Такой сигнал печени о том, что ей необходима детоксикация, оставлять без внимания ни в коем случае нельзя.

Кожные изменения

Если кожа никогда не доставляла вам особых проблем, но вдруг стала слишком чувствительной: появилась сухость, раздражение, зуд, это может быть следствием проблем с печенью. Отсутствие эффекта после использования специальных кремов должно подтвердить предположение о том, что печени пора избавиться от токсинов.