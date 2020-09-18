Эксперт ответил, почему женщины живут дольше мужчин

— Основная проблема здоровья мужчин в том, что они феминизируются, или «оженствляются», теряют идентичность. Размывается и теряется выраженное мужское начало… С другой стороны, медиа в пример ставят суперменов и рэмбо, сказывается давление женщин. Это расхождение приводит к неадекватному поведению мужчин и стрессу, — добавил Крупнов.