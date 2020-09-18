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Специалист рассказал, почему женщины живут дольше мужчин 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Эксперт ответил, почему женщины живут дольше мужчин
Фото: Вечерняя Москва
По данным Министерства здравоохранения РФ в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. Женщины живут в среднем на десять лет дольше мужчин, а главными причинами смертности в России остаются сердечно–сосудистые заболевания и онкология.
Самым неблагоприятным для российских мужчин периодом считается возраст с 65 до 69 лет, а у женщин в с 80 до 84 лет, пишет NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата, в соответствии с которыми так же предполагается, что к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,1 года.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что более высокая продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами обусловлена природой. Также мужчины чаще употребляют алкоголь, курят и тяжелее переносят стрессовые ситуации.

— Основная проблема здоровья мужчин в том, что они феминизируются, или «оженствляются», теряют идентичность. Размывается и теряется выраженное мужское начало… С другой стороны, медиа в пример ставят суперменов и рэмбо, сказывается давление женщин. Это расхождение приводит к неадекватному поведению мужчин и стрессу, — добавил Крупнов.

Ранее ФАН писал, что американские ученые проанализировали статистику более полутора тысяч граждан, которые перешагнули вековую отметку, и пришли к выводу, что месяц рождения важен с медицинской точки зрения. Состояние окружающей среды, осадки, температура и солнечные дни — все это оказывает влияние на развитие ребенка в материнской утробе.
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Комментарии
ЗОЖ , Юрий Крупнов , Росстат , Минздрав РФ
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