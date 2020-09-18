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Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна 

Lenta.ru и ещё 11 4 часа назад
Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна
Фото: Lenta.ru
Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам перейти на осенний режим сна, чтобы поддерживать бодрость и здоровье. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам специалиста, осенью момент наступления темноты сдвигается, значит, и засыпать следует раньше. Ярцева порекомендовала ложиться спать не позже десяти часов вечера, чтобы рано вставать и при этом высыпаться. Она отметила, что в таком режиме человек не будет заболевать и у него будет высокая работоспособность.

«Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов

Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма — это стресс», — пояснила эксперт.

Ранее китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен. Исследователи обобщили имеющиеся данные для оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что длительный дневной сон (более 60 минут) был связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всех причин и на 34 процента большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.
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ЗОЖ , Новости , Ирина Ярцева
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