Медик назвал безопасную порцию арбуза 

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Уролог, кандидат медицинских наук Роман Шульгин рассказал, какое количество арбуза можно употреблять без вреда для здоровья.

Медик отметил, что в арбузах содержатся витамины C, бета-каротин, В5, А, В6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо и другие незаменимые аминокислоты.

По мнению Шульгина, большое количество арбуза не может навредить здоровым почкам. А вот пациентам с почечной недостаточностью необходимо следить за количеством съеденной ягоды.

"Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки. Кроме того, в арбузе много простых углеводов — это большая нагрузка на поджелудочную железу",

— подчеркивает медик.

Вдобавок к этому арбуз обладает желчегонным эффектом, поэтому при хронических заболеваниях поджелудочной железы могут возникнуть обострения.

Для здорового человека безопасное количество арбуза в день — от 0,5 до 1 килограмма.