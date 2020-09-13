Врач назвал безопасную порцию арбуза 

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Это летне-осеннее лакомство традиционно пользуется популярностью среди жителей России. Однако, как и с другими продуктами, важно употреблять арбуз умеренно.

В арбузах присутствуют полезные витамины и соединения для поддержания иммунной системы. В нем есть витамины С, бета-каротин, B5, A, B6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор, а также незаменимые аминокислоты.

Для здоровых почек большое количество арбуза не принесет вреда, считает завотделением урологии Волгоградского областного уронефрологического центра, кандидат медицинских наук Роман Шульгин.

Однако пациентам с почечной недостаточностью стоит следить за количеством съеденной ягоды.

— Почки зачастую не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляются гипертензия и отеки. Кроме того, в арбузе много простых углеводов — это большая нагрузка на поджелудочную железу,

— напоминает врач.

Кроме того, арбуз обладает желчегонным эффектом, поэтому при хронических заболеваниях поджелудочной железы может возникнуть обострение.

Врач назвал безопасное количество арбуза в день для здорового человека — от 0,5 до 1 килограмма.