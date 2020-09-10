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Врач объяснила, в чем заключается неоспоримая польза секса 

Рамблер 2 часа назад
Врач объяснила, в чем таится неоспоримая польза секса
Фото: depositphotos
Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор рассказала, в чем заключается польза регулярного секса.
Интимная близость благоприятно влияет на здоровье и эмоциональное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, она отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю занимаются сексом, имеют более крепкий иммунитет.
Кроме того, во время секса организм вырабатывает «гормоны радости», повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин. А это снижает риск возникновения депрессии.
По словам сексолога, проведенное в 2016 году исследование доказало, что секс способен избавить от бессонницы, головных болей и улучшить качество сна. Также активная активная половая жизнь снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижает кровяное давление.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему секс по расписанию может спасти брак.
ЗОЖ , Кейт Тейлор
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