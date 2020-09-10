Врач объяснила, в чем таится неоспоримая польза секса

Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор рассказала, в чем заключается польза регулярного секса.

Интимная близость благоприятно влияет на здоровье и эмоциональное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, она отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю занимаются сексом, имеют более крепкий иммунитет.

Кроме того, во время секса организм вырабатывает «гормоны радости», повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин. А это снижает риск возникновения депрессии.

По словам сексолога, проведенное в 2016 году исследование доказало, что секс способен избавить от бессонницы, головных болей и улучшить качество сна. Также активная активная половая жизнь снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижает кровяное давление.