Мир предупредили о новой пандемии 

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН

Если не предпринять меры, то расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии превысят 1,3 триллиона долларов в год, предупреждают эксперты. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек. Пандемия коронавируса привела к обеднению людей во всем мире, они ищут способы сэкономить на еде, выбирая фастфуд.

По оценкам ООН, до 132 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода к концу этого года. В развитых странах, однако, ожирение представляет более серьезную угрозу, чем голод. Например, в Великобритании почти две трети жителей страны страдают избыточным весом, что является самым высоким показателем в Европе после Мальты. Еще до пандемии нездоровое питание был причиной каждой седьмой смерти в стране, а расходы на здравоохранение постоянно росли.