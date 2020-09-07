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Перечислены самые полезные для сердца продукты 

Lenta.ru и ещё 16 5 часов назад
Перечислены самые полезные для сердца продукты
Фото: Lenta.ru
Диетолог Фатма Байсал Юсуф перечислила девять продуктов, которые наиболее полезны для работы сердца. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, самым полезным продуктом оказался чеснок. Он, по словам диетолога, влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно необходимо съедать по одной дольке чеснока.
Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач рекомендовала употреблять рыбу, приготовленную на пару или гриле.
Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Диетолог посоветовала съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.
Полезным для сердца продуктом оказались и семена льна. Они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно необходимо съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян.
Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е, пояснила специалист.
Также зеленый чай предотвратит развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, в которых есть антиоксидантные свойства. Врач рекомендует заменить этим напитком черный чай или кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки. Специалист также указала на пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.
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