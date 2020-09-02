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Названы повышающие потенцию продукты 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Названы повышающие потенцию продукты
Фото: РИА Новости
Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, восполняющие дефицит тестостерона в мужском организме. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
По словам Соломатиной, повысить потенцию помогут продукты, богатые усваиваемым белком — куриная грудка, нежирные творог и говядина, а также яичный белок. Кроме того, телятина, помимо белка, содержит витамин В12, укрепляющий мужское здоровье.
Чтобы повысить количество тестостерона, диетолог советует есть морепродукты, например, крабов и устриц. Цинк, содержащийся в этих продуктах, усиливает чувственность и желания. Эксперт уточняет, что получить цинк можно и при употреблении тыквенных семечек.
Молодым мужчинам и подросткам рекомендуется добавлять в рацион жирные продукты, а людям после 35 лет полезно есть растительный белок, например, фасоль и горох. Соломатина призвала мужчин избегать чрезмерного потребления сои или пива, которое имеет высокий гликемический индекс. Эти продукты, по словам врача, способствуют ожирению и понижают уровень тестостерона.
По словам диетолога, к понижению тестостерона могут также привести молочные продукты, сладости, выпечка, газировки и лимонады. Соломатина подчеркивает, что для потенции и общего здоровья мужчинам следует следить за питанием, избегать стресса и заниматься спортом.
Ранее психолог и сексолог Сергей Ланг назвал продукты, которые помогают повысить либидо и потенцию. Врач отметил, что афродизиаками могут выступать обычные продукты, например, руккола, морепродукты и кофе.
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ЗОЖ , Елена Соломатина
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