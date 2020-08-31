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Доктор Мясников назвал опасные для иммунитета продукты 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Мясников назвал опасные для иммунитета продукты
Фото: Lenta.ru
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал продукты, опасные для иммунитета. Он озвучил список в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск опубликован на YouTube.

«У нас, к сожалению, нет лекарств, укрепляющих иммунитет. Нет по определению. Если бы они были, то были бы давно побеждены всякие синдромы иммунодефицита», — отметил Мясников. Доктор подчеркнул, что существуют только вакцины, способные дать иммунитет от конкретных болезней.

По словам врача, иммунитет может снижаться при беременности, алкоголизме, глубокой старости, хронических заболеваниях, таких как хроническая почечная недостаточность, цирроз печени и болезни легких. Кроме того, негативно сказаться на защите организма может неправильное питание.
Мясников порекомендовал употреблять не более 1800 калорий день. При этом питание должно быть сбалансированным: врач посоветовал делать упор на фрукты и овощи, употреблять орехи, цельнозерновые продукты, каши, бобовые и морскую рыбу. «Что нужно ограничивать? Это мясо, это животные жиры, это все сладкое и вся кулинария. Любая кулинария снижает ваш иммунитет», — предостерег доктор.
Ранее Мясников перечислил болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать рак. Среди них он назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язву, воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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