Выяснилось, какие овощи с огорода опасны

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский рассказал в интервью радио Sputnik, что необходимо знать, чтобы не отравиться ядохимикатами.

Овощи и фрукты вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен.

"Сегодня в продуктах овощах и фруктах содержится очень много накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами".

По его словам эксперта, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.

"На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.

Так что горох ищите только органического производства или покупайте только у проверенных производителей.