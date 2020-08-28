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Стали известны самые токсичные продукты с огорода 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Выяснилось, какие овощи с огорода опасны
Фото: depositphotos
Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский рассказал в интервью радио Sputnik, что необходимо знать, чтобы не отравиться ядохимикатами.
Овощи и фрукты вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен.

"Сегодня в продуктах овощах и фруктах содержится очень много накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами".

По его словам эксперта, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.

"На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.

Так что горох ищите только органического производства или покупайте только у проверенных производителей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как овощные очистки могут сэкономить семейный бюджет.
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ЗОЖ , ИА Sputnik
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