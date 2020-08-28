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Доступный витамин оказался способным продлить жизнь 

Medical Note 12 часов назад
Доступный витамин оказался способным продлить жизнь
Фото: Medical Note
Медики из Университета Восточной Англии пришли к выводу, что витамин C способствует сохранению мышечной массы после 50 лет и снижает риск преждевременной смерти, передает Eurekalert.
Зарубежные исследователи оценили данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет.
Как оказалось, люди, которые если богатые витамином C продукты или принимали витаминные добавки, гораздо лучше сохраняли мышечную массу после 50 лет. В период, когда происходит ее закономерное возрастное снижение — теряется до одного процента мышечной массы ежегодно.
Люди же, у которых после 50 лет в рационе было недостаточно продуктов с витамином C, имели более слабую мышечную структуры.
Исследователи уточнили, что возрастная потеря мышечной массы грозит массой проблем со здоровьем.

«Это связано с развитием саркопении — атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, появлением возрастной слабости, общим снижением качества жизни, преждевременными старением и смертью», — пояснил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при Университете Восточной Англии.

Исследователи предупредили, что получить необходимую порцию витамина C можно, ежедневно употребляя цитрусовые, однако важно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний. Также не стоит самостоятельно начинать пить витаминные добавки без назначения специалиста.
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