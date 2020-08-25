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Как моментально удалить занозу 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как быстро и безболезненно извлечь занозу. Занозить руку или ногу случалось каждому, и это довольно неприятное явление. Удаление занозы у многих вызывает ужас, но в реальности это сделать не так сложно. Если подцепить занозу иглой и вытащить её не получается, то используйте скотч. Он же поможет справиться с большим числом мелких заноз. Какие ещё методы можно использоваться для избавления от проблемы, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как вылечить укус насекомого в домашних условиях.
ЗОЖ , Видео , Народная медицина
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