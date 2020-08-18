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Как мягко очистить кишечник от шлаков 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает, как мягко очистить кишечник и оздоровить организм в целом. И представители народной медицины, и врачи говорят, что здоровье внутренних органов во многом зависит от здоровья кишечника, а значит, и от питания. Ещё наши предки для профилактики болезней органов пищеварения добавляли в рацион льняное масло и льняную муку. Чем полезны эти продукты и как использовать их для вывода токсинов, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, как избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств.
ЗОЖ , Видео , Народная медицина
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