Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый вредный для почек продукт 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Назван самый вредный для почек продукт
Фото: depositphotos.com
Людмила Артюхина, врач-нефролог высшей категории, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самом вредном для почек продукте.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль»,

— заявил эксперт.
Врач-нефролог считает, что россияне чрезмерно употребляют соль, в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых большое содержание соли.
Артюхина также отметила, что при проблемах с почками зачастую нет болезненных симптомов. Поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако, если болезнь протекает субклинически, она проявляется слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, также может быть артериальная гипертензия.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал, можно ли избавиться от целлюлита.
Видео дня. Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мутная история с пандемией»
«Мутная история с пандемией»
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
04:23
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Народная медицина
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение