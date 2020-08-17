Назван самый вредный для почек продукт 

Людмила Артюхина, врач-нефролог высшей категории, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самом вредном для почек продукте.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль»,

— заявил эксперт.

Врач-нефролог считает, что россияне чрезмерно употребляют соль, в том числе из-за фастфуда и полуфабрикатов, гастрономических продуктов, в которых большое содержание соли.

Артюхина также отметила, что при проблемах с почками зачастую нет болезненных симптомов. Поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Однако, если болезнь протекает субклинически, она проявляется слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, также может быть артериальная гипертензия.