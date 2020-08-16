Как ходьба помогает бороться со старостью

Ходьба является самым привычным для тела видом активности. Недавние исследования ученых из Европы и США подтвердили, что ходьба помогает излечиться от 26 болезней, заявил эксперт "Аргументам и Фактам".

При длительной ходьбе выделяется BDNF — фактор питания мозга. Он влияет на стволовые клетки, что запускает процесс обновления мозга и улучшает кровоснабжение костного. Мозг начинает лучшего регулировать процессы в организме, что ведет к налаживанию метаболизма, гормонального обмена, обновлению хрящей, укреплению костей.

Для наилучшего эффекта врач рекомендует ходить 40-60 минут в день со скоростью 5-6 км в час. Перед ходьбой лучше сделать гимнастику для шеи, чтобы она не была зажатой и не нарушалась циркуляция и кровоток мозга.