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Врач рассказал, как ходьба помогает бороться со старостью 

Слово и Дело 2 часа назад
Как ходьба помогает бороться со старостью
Фото: Слово и Дело
Ходьба является самым привычным для тела видом активности. Недавние исследования ученых из Европы и США подтвердили, что ходьба помогает излечиться от 26 болезней, заявил эксперт "Аргументам и Фактам".
При длительной ходьбе выделяется BDNF — фактор питания мозга. Он влияет на стволовые клетки, что запускает процесс обновления мозга и улучшает кровоснабжение костного. Мозг начинает лучшего регулировать процессы в организме, что ведет к налаживанию метаболизма, гормонального обмена, обновлению хрящей, укреплению костей.
Для наилучшего эффекта врач рекомендует ходить 40-60 минут в день со скоростью 5-6 км в час. Перед ходьбой лучше сделать гимнастику для шеи, чтобы она не была зажатой и не нарушалась циркуляция и кровоток мозга.
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