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Названа допустимая суточная доза алкоголя 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названа допустимая суточная доза алкоголя
Фото: depositphotos.com
Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, сколько алкоголя можно употреблять в сутки без вреда для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, кардиологи рекомендуют прием небольших доз алкогольных напитков: медики считают их средством замедления развития атеросклероза.
Однако есть допустимая суточная норма. Так, женщинам разрешено употреблять 32 грамма чистого спирта, а мужчинам — 36. Это может быть 70 граммов крепких 40-градусных напитков или, например, 220-240 миллилитров сухого вина.
Врач предупредил, что, если злоупотреблять алкоголем и превышать норму, это негативно скажется на печени и сердечно-сосудистой системе.
Кроме того, Сергей Иванов предостерег мужчин от употребления пива. По его словам, этот напиток содержит много калорий и женские половые гормоны — эстрогены. Они уменьшают количество тестостерона в организме мужчин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что обнаружена неожиданная польза плацебо.
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ЗОЖ , Сергей Иванов , Радиостанция "Говорит Москва"
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