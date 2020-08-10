Названа допустимая суточная доза алкоголя 

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, сколько алкоголя можно употреблять в сутки без вреда для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, кардиологи рекомендуют прием небольших доз алкогольных напитков: медики считают их средством замедления развития атеросклероза.

Однако есть допустимая суточная норма. Так, женщинам разрешено употреблять 32 грамма чистого спирта, а мужчинам — 36. Это может быть 70 граммов крепких 40-градусных напитков или, например, 220-240 миллилитров сухого вина.

Врач предупредил, что, если злоупотреблять алкоголем и превышать норму, это негативно скажется на печени и сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, Сергей Иванов предостерег мужчин от употребления пива. По его словам, этот напиток содержит много калорий и женские половые гормоны — эстрогены. Они уменьшают количество тестостерона в организме мужчин.