Выяснилось, чем опасен сон под вентилятором

Во время жарких летних ночей у многих возникает желание оставлять вентилятор включенным на всю ночь, а некоторые даже предпочитают спать рядом с ним. Однако врачи уверяют, что это не самое удачное решение для здоровья. Причем дело даже не в том, что можно подхватить элементарную простуду.

Как пояснили специалисты, гуляющий по комнате ветер распространяет по ней всю пыль. В результате в носу могут скопиться вредные частицы, что спровоцирует приступ астмы или аллергии, сообщает CronicalLive.

Помимо этого, более прохладный воздух от вентилятора отрицательно сказывается на состоянии кожи. А в некоторых случаях после пробуждения человек может чувствовать боль во всем теле из-за того, что мышцы сокращались в течение всей ночи на фоне постоянного потока холодного воздуха.