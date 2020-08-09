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Специалисты объяснили, чем опасен ночной сон рядом с вентилятором 

Профиль 6 часов назад
Выяснилось, чем опасен сон под вентилятором
Фото: depositphotos.com
Во время жарких летних ночей у многих возникает желание оставлять вентилятор включенным на всю ночь, а некоторые даже предпочитают спать рядом с ним. Однако врачи уверяют, что это не самое удачное решение для здоровья. Причем дело даже не в том, что можно подхватить элементарную простуду.
Как пояснили специалисты, гуляющий по комнате ветер распространяет по ней всю пыль. В результате в носу могут скопиться вредные частицы, что спровоцирует приступ астмы или аллергии, сообщает CronicalLive.
Помимо этого, более прохладный воздух от вентилятора отрицательно сказывается на состоянии кожи. А в некоторых случаях после пробуждения человек может чувствовать боль во всем теле из-за того, что мышцы сокращались в течение всей ночи на фоне постоянного потока холодного воздуха.
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