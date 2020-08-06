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Врач назвал признаки опасных родинок 

Lenta.ru 1 час назад
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки опасных родинок на теле человека. Видео опубликовано на его YouTube-канале.
По словам специалиста, людям необходимо контролировать родинки, особенно если они большие или появились недавно. Он перечислил пять возможных симптомов, которые могут указывать на то, что человеку стоит показать их врачу.
«Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору», — заявил Комаровский. Далее он отметил, что ее края должны быть ровными. Третьим опасным признаком Комаровский назвал неоднородность цвета родинки. Также врач призвал особенно контролировать родинки, диаметр которых превышает шесть миллиметров.
«Наконец, последний пункт — динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача», — подчеркнул Комаровский. Он призвал людей быть более бдительными.
Ранее доктор назвал необычный способ защититься от жары. По его словам, «чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева и теплового удара» является влажный шарф. Специалист отметил, что этот предмет также спасает кожу шеи от солнечных ожогов.
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ЗОЖ , Евгений Комаровский
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