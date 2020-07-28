В Минздраве назвали условия здорового образа жизни 

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, какие рекомендации стоит соблюдать для здорового образа жизни.

По ее словам, при ЗОЖ-режиме важно не курить, ежедневно употреблять в пищу овощи и фрукты (около 400 граммов), ходить по крайней мере час в день, не злоупотреблять солью и алкоголем.

"Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью",

— рассказала она в комментарии НСН, добавив, что эти пять простых советов помогут оставаться здоровым гораздо дольше.