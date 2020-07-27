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Врачи выяснили, сколько алкоголя можно выпивать на самом деле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врачи выяснили, сколько реально можно пить
Фото: depositphotos
Исследователи из Кембриджского Университета опубликовали научный труд в ведущем медицинском журнале «Ланцет». По итогу исследования, врачи пришли к выводу о том, какое количество алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья. «Рамблер» изучил этот вопрос подробнее.
Команда во главе с доктором Анджелой Вуд изучила состояние здоровья и уровень потребления алкоголя более 600 тысяч человек из 19 государств.
Врачи выяснили, что люди, которые выпивают больше 3-х бокалов вина в неделю, укорачивают себе жизнь примерно на 6 месяцев. На сегодняшний день это самое большое исследование о вреде алкоголя на здоровье человека. Врачи также развеяли распространенный миф о пользе красного вина.
Оказалось, что вино действительно содержит полезное вещество ресвератрол, которое замедляет клеточное старение и предупреждает болезни сердца. Но количество этого элемента ничтожно мало. Даже если выпить больше вина, вред этанола все равно превысит пользу, которую мог бы принести ресвератрол.
Так что не стоит верить сказкам о пользе алкогольных напитков, призывают ученые. Продукты распада алкоголя — это ядовитые вещества, которые вызывают воспаление оболочки кровеносных сосудов и укорачивают нам жизнь.
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ЗОЖ
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