Назван способ снизить вероятность инсульта

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, как правильно проводить профилактику инсульта. Об этом сообщает "Дни.ру".

По словам специалиста, до 80% инсультов можно избежать, если обратиться к здоровому образу жизни. В первую очередь, это касается курения — это один из ключевых факторов болезни.

Кроме того, снизить риск инсульта позволяет отказ от алкоголя, а также мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Дополнительным плюсом могут стать физические нагрузки.