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В Минздраве назвали способ снизить вероятность инсульта 

Москва24 4 часа назад
Назван способ снизить вероятность инсульта
Фото: Depositphotos
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, как правильно проводить профилактику инсульта. Об этом сообщает "Дни.ру".
По словам специалиста, до 80% инсультов можно избежать, если обратиться к здоровому образу жизни. В первую очередь, это касается курения — это один из ключевых факторов болезни.
Кроме того, снизить риск инсульта позволяет отказ от алкоголя, а также мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Дополнительным плюсом могут стать физические нагрузки.
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ЗОЖ , Олег Салагай , Минздрав РФ
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