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Ученые определили, какая группа крови влияет на склонность к алкоголизму 

BigPicture.ru 4 часа назад
Исследования давно показали, что группа крови человека способна влиять на его характер, предпочтения и состояние здоровья. Проводились исследования по группам крови относительно склонности к онкологическим заболеваниям, супружеским изменам и кулинарным пристрастиям. Было бы удивительно, если бы никто не изучил отношение обладателей разной крови к алкоголю и такое исследование есть.
Ученые из США и Японии объединили усилия, чтобы изучить реакции людей на алкоголь, учитывая их группу крови. В работе использовалась система АВО, не учитывающая резус-фактор Rh. Оказывается, у некоторых предрасположенность к пьянству, что называется, в крови, а кое-кто, наоборот, почти застрахован от пагубного увлечения.

I группа (0)

Людям с этой группой крови серьезно повезло. Они имеют стойкую психологическую защиту от алкогольной зависимости и втянуться в пьянство этим товарищам непросто. Однако если обладатель I группы все-таки пересилит себя и запьет, то у него есть серьезные шансы испортить пищеварительную систему в очень короткие сроки. Также стало известно, что алкоголизм у этих людей быстро формирует старческую деменцию.

II группа (A)

У обладателей второй группы риск стать алкоголиком очень высок. Это связано с особенностями эндокринной системы, из-за которых эти люди испытывают при стрессе дефицит глюкозы в крови. Легче всего эту нехватку компенсировать спиртными напитками, что и происходит чаще всего. «Второгруппники» быстро привыкают снимать стресс алкоголем и это становится для них настолько естественным решением, что они спиваются.

III группа (B)

Счастливые обладатели III группы крови могут похвалиться тем, что алкоголь в их организме расщепляется эффективно и с минимальными последствиями. Они редко становятся зависимыми от бутылки, но если это происходит, то поражаются сердце и печень. Поэтому ученые рекомендуют всем, у кого III группа отдавать предпочтение напиткам, не крепче 20 градусов. Вино будет для них идеальным выбором, если, конечно, не говорить о таком продукте, как пиво.

IV группа (AB)

Можно сказать, что те, кому досталась IV группа — вытащили счастливый билетик в алкогольной лотерее. Тяга к спиртному им совершенно несвойственна и зависимость может образоваться только из-за специфических проблем с обменом веществ. В группу риска этих людей может ввести повышенная активность расщепляющего алкоголь фермента алкогольдегидрогеназы и одновременно пониженная эффективность фермента ацетальдегидрогеназы, ответственной за утилизацию вредных веществ.
Российский нарколог Алексей Казанцев, в интервью изданию LIFE рассказал о своих наблюдениях за генетической предрасположенностью к алкоголизму. Врач уверен, что она существует и приводит следующий пример:
Я лечил три поколения потомственных алкоголиков из одной семьи: деда, сына и внука. Болезнь только усугублялась: дед пил не так сильно и был партийным деятелем, сын посильнее, а внук уже сдавал цветмет. Причем эти трое даже не жили вместе и отцы не воспитывали сыновей, то есть психологическое и социальное влияние было исключено.
Так что помните, что если у вас «неподходящая» группа крови, а в роду были любители выпить, то к спиртному нужно относиться особенно аккуратно, а лучше его и вовсе избегать. Тем более что у трезвого образа жизни есть масса преимуществ.
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ЗОЖ , Видео , Алексей Казанцев
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