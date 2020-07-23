Исследования давно показали, что группа крови человека способна влиять на его характер, предпочтения и состояние здоровья. Проводились исследования по группам крови относительно склонности к онкологическим заболеваниям, супружеским изменам и кулинарным пристрастиям. Было бы удивительно, если бы никто не изучил отношение обладателей разной крови к алкоголю и такое исследование есть.

Ученые из США и Японии объединили усилия, чтобы изучить реакции людей на алкоголь, учитывая их группу крови. В работе использовалась система АВО, не учитывающая резус-фактор Rh. Оказывается, у некоторых предрасположенность к пьянству, что называется, в крови, а кое-кто, наоборот, почти застрахован от пагубного увлечения.

I группа (0)

Людям с этой группой крови серьезно повезло. Они имеют стойкую психологическую защиту от алкогольной зависимости и втянуться в пьянство этим товарищам непросто. Однако если обладатель I группы все-таки пересилит себя и запьет, то у него есть серьезные шансы испортить пищеварительную систему в очень короткие сроки. Также стало известно, что алкоголизм у этих людей быстро формирует старческую деменцию.

II группа (A)

У обладателей второй группы риск стать алкоголиком очень высок. Это связано с особенностями эндокринной системы, из-за которых эти люди испытывают при стрессе дефицит глюкозы в крови. Легче всего эту нехватку компенсировать спиртными напитками, что и происходит чаще всего. «Второгруппники» быстро привыкают снимать стресс алкоголем и это становится для них настолько естественным решением, что они спиваются.

III группа (B)

Счастливые обладатели III группы крови могут похвалиться тем, что алкоголь в их организме расщепляется эффективно и с минимальными последствиями. Они редко становятся зависимыми от бутылки, но если это происходит, то поражаются сердце и печень. Поэтому ученые рекомендуют всем, у кого III группа отдавать предпочтение напиткам, не крепче 20 градусов. Вино будет для них идеальным выбором, если, конечно, не говорить о таком продукте, как пиво.

IV группа (AB)

Можно сказать, что те, кому досталась IV группа — вытащили счастливый билетик в алкогольной лотерее. Тяга к спиртному им совершенно несвойственна и зависимость может образоваться только из-за специфических проблем с обменом веществ. В группу риска этих людей может ввести повышенная активность расщепляющего алкоголь фермента алкогольдегидрогеназы и одновременно пониженная эффективность фермента ацетальдегидрогеназы, ответственной за утилизацию вредных веществ.

Российский нарколог Алексей Казанцев , в интервью изданию LIFE рассказал о своих наблюдениях за генетической предрасположенностью к алкоголизму. Врач уверен, что она существует и приводит следующий пример:

Я лечил три поколения потомственных алкоголиков из одной семьи: деда, сына и внука. Болезнь только усугублялась: дед пил не так сильно и был партийным деятелем, сын посильнее, а внук уже сдавал цветмет. Причем эти трое даже не жили вместе и отцы не воспитывали сыновей, то есть психологическое и социальное влияние было исключено.

Так что помните, что если у вас «неподходящая» группа крови, а в роду были любители выпить, то к спиртному нужно относиться особенно аккуратно, а лучше его и вовсе избегать. Тем более что у трезвого образа жизни есть масса преимуществ.