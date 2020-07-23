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Назван способ улучшить сон 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Назван способ улучшить сон
Фото: Depositphotos
Правильный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости, сообщил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с радио Sputnik.
«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости», — отметил специалист. Он добавил, что это может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии.
Терновой порекомендовал приобрести максимально жесткий матрас и периодически его переворачивать, чтобы не образовывались «пролежни».
Согласно результатам исследования проекта «Здоровье Mail.ru», лишь каждому третьему россиянину удается спать восемь часов в день. Времени на сон не хватает 53 процентам опрошенных. 30 процентов респондентов объяснили нехватку сна бессонницей, 27 процентов ночью занимаются делами, 22 процента поздно уходят с работы.
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ЗОЖ , ИА Sputnik
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