Назван снижающий холестерин алкоголь 

Врач-диетолог Арина Смолова рассказала, какой алкоголь снижает уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам врача, в небольших количествах полезно игристое вино розовых и красных сортов. Оно замедляет процесс старения.
"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", — заявила Арина Смолова.
Еще игристое вино положительно влияет на работу мозга, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина. Кроме того, оно полезно для сердца.
"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", — рассказала врач.
Однако медик призвала не злоупотреблять алкоголем, так как он негативно влияет на репродуктивные функции и печень. В день можно пить не больше одного бокала игристого. Отказаться от напитка стоит людям с заболеваниями пищеварительной системы.
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