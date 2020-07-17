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Раскрыты главные механизмы старения и долголетия 

Lenta.ru 2 часа назад
Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего (США) раскрыли ключевые механизмы старения и разработали генетические методы увеличения продолжительности жизни. Оказалось, что возрастные изменения в организме происходят двумя различными путями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи изучили процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, являющихся модельным организмом. Оказалось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть кардинально различными способами. С помощью методов микрофлюидики и компьютерного моделирования ученые выяснили, что около половины клеток стареют из-за постепенного снижения стабильности ядрышка — органеллы, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У другой половины клеток развивается митохондриальная дисфункция.
Клетки дрожжей «встают» на один из путей старения уже в раннем возрасте и следуют ему всю жизнь. Однако ученые нашли молекулярный «контур», который регулирует оба процесса и связывает их воедино. Моделирование позволило исследователям перепрограммировать механизм регуляции через модификацию ДНК, создав новый путь старения, что значительно увеличивает продолжительность жизни дрожжей.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования на более сложных клетках и организмах, в том числе тканях человека. Если окажется, что у людей существуют схожие пути старения, то возможно разработать терапевтические средства и лекарственные коктейли для долголетия.
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