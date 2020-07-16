Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача 

Видео рассказывать, что делать с вросшими ногтям на ногах. Эта проблема досаждает и мужчинам, и женщинам, и может появиться даже у детей. Чаще всего ногти врастают из-за ношения тесной обуви или врождённых особенностей роста. В любом случае приятными ощущения не назовёшь: вросшие ногти вызывают боль и раздражение и мешают вести привычный образ жизни. Лучше всего с удалением вросшего ногтя справляется врач, но некоторых людей в белых халатах пугают до обморока. Как же избавиться от вросшего ногтя, если вы боитесь обращаться в поликлинику?