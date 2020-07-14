Россиянам раскрыли секреты комфортного сна в жару

О правилах рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова , ее слова приводит телеканал «Звезда».

По ее словам, стоит использовать в спальне увлажнитель воздуха. Однако, если в квартире нет и этого устройства, есть еще несколько способов сделать сон крепче и приятнее.

«Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но, мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант в данном случае. Если нет кондиционера, то раскрывайте окна. В комнате, где предполагается сон, наоборот, закрывайте шторы и окна, чтобы она не нагревалась», — объяснила врач.

Максимова рассказала, что в жару лучше спать без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. Также она посоветовала не накрывать себя синтетическими покрывалами, так как из-за них кожа хуже дышит.

Ранее нескольким российским регионам предсказали «волну жары» — температура поднимется выше нормы на 6-7 градусов. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура держится на отметке в 33-38 градусов, иногда поднимаясь до 40 градусов.