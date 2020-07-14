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Россиянам раскрыли секреты комфортного сна в жару без кондиционера 

Lenta.ru и ещё 5 11 часов назад
Россиянам раскрыли секреты комфортного сна в жару
Фото: РИА Новости
О правилах рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова, ее слова приводит телеканал «Звезда».
По ее словам, стоит использовать в спальне увлажнитель воздуха. Однако, если в квартире нет и этого устройства, есть еще несколько способов сделать сон крепче и приятнее.
«Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но, мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант в данном случае. Если нет кондиционера, то раскрывайте окна. В комнате, где предполагается сон, наоборот, закрывайте шторы и окна, чтобы она не нагревалась», — объяснила врач.
Максимова рассказала, что в жару лучше спать без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. Также она посоветовала не накрывать себя синтетическими покрывалами, так как из-за них кожа хуже дышит.
Ранее нескольким российским регионам предсказали «волну жары» — температура поднимется выше нормы на 6-7 градусов. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура держится на отметке в 33-38 градусов, иногда поднимаясь до 40 градусов.
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Комментарии 2
ЗОЖ , Алена Максимова , ТК "Звезда"
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