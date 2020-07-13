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Чем грозит чрезмерное потребление молочных продуктов 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему вредно чрезмерное потребление молочных продуктов
Фото: depositphotos.com
В последнее время вокруг все чаще говорят о вреде молочных продуктов. Так ли это на самом деле, расскажет «Рамблер».
В молоке содержится лактоза. Она плохо расщепляется и при попадании в кишечник создает питательную среду для токсинов и вредных бактерий.
Не менее вреден и казеин — он может накапливаться в организме, склеивать пищу и усложнять ее переработку. Кроме того, это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.
Также чрезмерное употребление молочки вызывает аллергию или индивидуальную непереносимость белка лактозы. В связи с этим появляются кожные заболевания, от которых сложно избавиться.
Существует еще ряд недугов, которые возникают при частом потреблении молочных продуктов:
  • постоянная усталость,
  • метеоризм,
  • диарея,
  • ожирение
  • частые головные боли,
  • плохая работа сердца и забитые сосуды,
  • атеросклероз,
  • остеопороз и артроз у молодых людей.
Но не стоит полностью исключать молочные продукты из своего рациона. Ведь в данной статье речь идет лишь об их чрезмерном потреблении.
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ЗОЖ
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