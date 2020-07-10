Что будет с телом, если перестать пить спиртное 

Врачи давно твердят о том, как негативно алкоголь влияет на наш организм, но люди продолжают превышать свою дневную норму, а потом страдают сначала от похмелья, а потом от хронических заболеваний, вызванных токсинами. "Рамблер" рассказывает, что будет, если отказаться от алкоголя, и от этого организм точно будет "в плюсе".

Мозг

Алкоголь влияет на серое вещество даже у тех, кто выпивает только "по праздникам". С годами у людей ухудшается память, появляется риск развития хронических заболеваний в пожилом возрасте. Если вы решите отказаться от алкоголя хотя бы на месяц, заметите, как у вас улучшилась память.

Желудок и поджелудочная

Алкоголь очень сильно ударяет по пищеварительным органам. Представьте, каково вашему желудку переваривать спиртное. Оно повышает кислотность и может повреждать стенки органа. Поджелудочная также не выносит токсины от алкоголя, поэтому при чрезмерном употреблении отказывается участвовать в процессе пищеварения. Если вы откажетесь от алкоголя, то заметите, что после приема пищи у вас больше нет тяжести в животе, а боли будут вас беспокоить только при употреблении вредной пищи.

Качество тела

Всем известно, что алкоголь очень калориен. Кроме того, его принято запивать или разбавлять сладкими газировками или соками, что увеличивает общую калорийность напитка. Некоторые предпочитают закусывать, что тоже негативно влияет на качество тела. На утро после того, как человек употребляет алкоголь, ему хочется есть, так как организм тратит много энергии на переработку спирта. Так, люди употребляют значительно больше, чем они планировали. Если вы откажетесь от алкоголя, вы сможете сбросить вес, а также избавитесь от отеков из-за задержки лишней жидкости.