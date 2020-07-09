Названы полезные и доступные продукты для сердца 

Средиземноморская диета считается одним из самых полезных режимов питания для сердечно-сосудистой системы. Однако такая диета не всем по карману. Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала изданию Medical Note о том, какими доступными продуктами можно заменить оливковое масло, орехи, экзотические фрукты и многое другое.

Средиземноморская диета включает оливковое масло, фрукты, овощи, бобовые, крупы, орехи, а также умеренное потребление рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, птицы и яиц.

Врач-кардиолог Ирина Мурадян рассказал, что ученые предложили скандинавский вариант, а именно ржаной хлеб, овсяную муку, корнеплоды, капусту, рыбу, яблоки и груши. По ее мнению, это вполне достойная и доступная замена продуктам, которые входят в средиземноморскую диету.