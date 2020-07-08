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Россиянам советуют отказаться от чулок и галстуков 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянам советуют отказаться от чулок и галстуков
Фото: РИА Новости
Врач Татьяна Романенко посоветовала россиянам не надевать галстуки и чулки в жаркие дни. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Терапевт объяснила, что резкие изменения температуры могут неблагоприятно сказаться на здоровье человека. Во избежании последствий Романенко рекомендует россиянам оптимизировать свой режим теплообмена с помощью подбора правильных нарядов. По ее словам, одежда должна быть светлой и состоять из хлопка.
«В такие жаркие дни стоит отказаться от строгих дресс-кодов, дать себе какое-то послабление — мужчинам не носить галстуки, а женщинам не надевать чулки», — добавила врач.
Специалистка также объяснила, что в Москве жара переносятся тяжелее, чем во многих других регионах из-за повышенной влажности воздуха. Отмечается, что люди, которые живут в Средней Азии, более адаптированы к перепаду температур.
25 июня россиян предупредили о повышении уровня солнечного излучения и объяснили его опасность. По словам доктора Юлии Галлямовой, солнечные лучи повреждают клетки кожи, что может привести к развитию онкологических заболеваний. В связи с этим она посоветовала ежедневно наносить на кожу SPF-крем.
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ЗОЖ , Радиостанция "Говорит Москва"
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