Нарколог объяснил, почему алкоголь опасен в жару 

Жаркая погода делает употребление алкоголя еще более вредным. Чем это опасно, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев

Употребление алкоголя в жару, особенно в больших количествах, пагубно влияет на здоровье человека. Одна из главных опасностей — очень быстро наступает опьянение, даже от малых доз алкоголя, предупредил в интервью радио Sputnik психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, — слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара, это может крепленое вино, различные алкогольные коктейли, это еще и удлиняет состояние опьянения",

— сказал Алексей Казанцев.

Кроме того, алкоголь повышает риск получить травму.

"Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы. Человек может попасть в ДТП, даже не управляя транспортным средством, а переходя дорогу не по пешеходному переходу. Или просто уснуть на земле и заработать пневмонию",

— считает нарколог.

Если возможности отказаться от алкоголя в жару нет, лучше выбирать негазированные слабоалкогольные напитки.

"Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах ",

— сказал радио Sputnik Алексей Казанцев.