Названы способы спасти сгоревшую кожу 

Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, какими средствами нужно пользоваться после того, как кожа сгорела на солнце. Об этом сообщает РИА Новости.

Медик сказала, что нужно очистить обгоревший участок прохладной водой, а потом помазать успокаивающим кремом. Если под рукой нет специальной мази или крема, можно использовать сливки.

"В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивающие и увлажняющие ингредиенты", — пояснила Жабоева.

По совету врача, после того, как появилось шелушение, не стоит пользоваться крабами или отдирать кожу самостоятельно. В таком случае, нужно продолжать пользоваться успокаивающим средством.