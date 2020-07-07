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Названы способы спасти сгоревшую кожу 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Названы способы спасти сгоревшую кожу
Фото: depositphotos.com
Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, какими средствами нужно пользоваться после того, как кожа сгорела на солнце. Об этом сообщает РИА Новости.
Медик сказала, что нужно очистить обгоревший участок прохладной водой, а потом помазать успокаивающим кремом. Если под рукой нет специальной мази или крема, можно использовать сливки.
"В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем. Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивающие и увлажняющие ингредиенты", — пояснила Жабоева.
По совету врача, после того, как появилось шелушение, не стоит пользоваться крабами или отдирать кожу самостоятельно. В таком случае, нужно продолжать пользоваться успокаивающим средством.
"Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации"
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