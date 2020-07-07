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Спать на левом боку: опасно ли это на самом деле 

Мира Маркина 4 часа назад
Спать на левом боку: опасно ли это на самом деле
Фото: depositphotos.com
Одни люди не задумываются о том, в какой позе они спят, другие же, напротив, подходят к этому вопросу со всей серьезностью. Так, последние убеждены, что спать на левом боку крайне опасно для сердца. Но правда ли это? Выяснял "Рамблер".
Как оказалось, даже терапевты не могут прийти к единому мнению, пытаясь ответить на этот вопрос. Некоторые медики убеждены, что на левом боку действительно не стоит спать, особенно детям, — якобы в таком положении увеличивается давление на сердце.
Однако сторонники этой теории забывают о том, что, если спать на другом боку, на сердце будет оказывать давление легкое.
Другие врачи, напротив, убеждены, что сон на левом боку крайне полезен, ведь он активизирует пищеварительные функции. А вот спать на правом боку, по мнению тех же специалистов, — не рекомендуется, поскольку такой сон плохо влияет на лимфатическую систему.
В любом случае достоверных исследований, подтверждающих правильность тех или иных рекомендаций на данный момент не существует. Но при этом большая часть медиков убеждена, что залог здоровья — не поза, в которой спит человек. Самое главное — следить за своим организмом, не переедать на ночь и постараться избавиться от тревожных мыслей.
Не лишним также будет приобрести ортопедический матрас и подушку. В этом случае, в какой бы позе вы не заснули, тело и организм скажут вам только "спасибо".
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ЗОЖ
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