Спать на левом боку: опасно ли это на самом деле 

Одни люди не задумываются о том, в какой позе они спят, другие же, напротив, подходят к этому вопросу со всей серьезностью. Так, последние убеждены, что спать на левом боку крайне опасно для сердца. Но правда ли это? Выяснял "Рамблер".

Как оказалось, даже терапевты не могут прийти к единому мнению, пытаясь ответить на этот вопрос. Некоторые медики убеждены, что на левом боку действительно не стоит спать, особенно детям, — якобы в таком положении увеличивается давление на сердце.

Однако сторонники этой теории забывают о том, что, если спать на другом боку, на сердце будет оказывать давление легкое.

Другие врачи, напротив, убеждены, что сон на левом боку крайне полезен, ведь он активизирует пищеварительные функции. А вот спать на правом боку, по мнению тех же специалистов, — не рекомендуется, поскольку такой сон плохо влияет на лимфатическую систему.

В любом случае достоверных исследований, подтверждающих правильность тех или иных рекомендаций на данный момент не существует. Но при этом большая часть медиков убеждена, что залог здоровья — не поза, в которой спит человек. Самое главное — следить за своим организмом, не переедать на ночь и постараться избавиться от тревожных мыслей.

Не лишним также будет приобрести ортопедический матрас и подушку. В этом случае, в какой бы позе вы не заснули, тело и организм скажут вам только "спасибо".