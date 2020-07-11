Почему помидоры вредны для здоровья 

Лето ассоциируется не только с купанием в водоемах и принятием солнечных ванн, но и с большими урожаями различных фруктов, ягод и овощей. Но, как оказалось, далеко не все они так полезны, как может показаться на первый взгляд.

Поэтому сегодня «Рамблер» решил рассказать о вреде помидоров. Удивительно, но при многих заболеваниях томаты могут нанести значительный урон здоровью.

Когда ни в коем случае нельзя добавлять в рацион помидоры: при язвах или повышенной кислотности желудка;

при желчнокаменной болезни;

при проблемах с опорно-двигательным и аппаратом и суставами;

при гипертонии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

при проблемах с почками.

Виной всему щавелевая кислота, которая входит в состав томатов. Она нарушает водно-солевой баланс организма, а также усугубляет болезненные ощущения.

Также важно помнить о том, что надо тщательно рассмотреть овощ перед покупкой. От помидора стоит отказаться в случае наличия трещин, так как в них могут плодиться возбудители кишечных инфекций, дизентерии, сальмонеллеза или аскаридоза.

Консервированные, соленые и маринованные томаты еще опаснее за счет высокого содержания уксусной кислоты, из которой, как правило, делается маринад.