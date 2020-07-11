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Почему помидоры вредны для здоровья 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему помидоры вредны для здоровья
Фото: depositphotos.com
Лето ассоциируется не только с купанием в водоемах и принятием солнечных ванн, но и с большими урожаями различных фруктов, ягод и овощей. Но, как оказалось, далеко не все они так полезны, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому сегодня «Рамблер» решил рассказать о вреде помидоров. Удивительно, но при многих заболеваниях томаты могут нанести значительный урон здоровью.

Когда ни в коем случае нельзя добавлять в рацион помидоры:

  • при язвах или повышенной кислотности желудка;
  • при желчнокаменной болезни;
  • при проблемах с опорно-двигательным и аппаратом и суставами;
  • при гипертонии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
  • при проблемах с почками.
Виной всему щавелевая кислота, которая входит в состав томатов. Она нарушает водно-солевой баланс организма, а также усугубляет болезненные ощущения.
Также важно помнить о том, что надо тщательно рассмотреть овощ перед покупкой. От помидора стоит отказаться в случае наличия трещин, так как в них могут плодиться возбудители кишечных инфекций, дизентерии, сальмонеллеза или аскаридоза.
Консервированные, соленые и маринованные томаты еще опаснее за счет высокого содержания уксусной кислоты, из которой, как правило, делается маринад.
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